Roma, un duro colpo

La Roma perde a Como 2-1 e scivola mestamente sesta in classifica. La speranza, paradossalmente, è che la fatica di coppa di giovedì abbia presentato il conto. Perché la sensazione, invece, è che oggi la squadra di Fabregas sia più forte dei giallorossi. Lo dicono i punti, i calciatori che lo spagnolo ha potuto inserire in corsa, le assenze con le quali ha a che fare Gasp, indirettamente la formazione del Bologna che a Reggio Emilia ha cambiato otto undicesimi (tre su tre in attacco) mentre il tecnico di Grugliasco è costretto a far giocare sempre e comunque Malen, ma lo asserisce soprattutto la partita di ieri dove passata in vantaggio su rigore con l'olandese, è rimasta poi a guardare i lariani giocare. Mai una ripartenza, uno straccio di idea, passiva come difficilmente in stagione si era vista. Così, se Superman Svilar toglie per un attimo il mantello e l'arbitro Massa prende un abbaglio, scambiando una trattenuta di Rensch con un fallo di Wesley - espellendo il brasiliano e lasciando la Roma in 10 - il castello di Gasp crolla miseramente.

Avviso ai naviganti: è la seconda decisione arbitrale consecutiva, dopo il rigore non assegnato a Genova, che i giallorossi sono penalizzati. In una corsa Champions che si decide punto a punto non è tollerabile. [...]

Nemmeno 7 minuti e il Faraone premia subito la scelta del tecnico, anticipando Diego Carlos su un passaggio laterale di Sergi Roberto e venendo atterrato. Rigore: Malen spiazza Butez. [...] Ultimamente i giallorossi (Napoli e Juve docet) appena pensano di gestire, vengono puniti. Accade anche stavolta, complice una lettura sbagliata di Hermoso. Valle trova nello spazio Douvikas e proprio il centravanti che era mancato nel primo tempo al Como trova il pari, complice Svilar, stavolta non impeccabile. Nemmeno cinque minuti e per tamponare l'ennesimo strappo di Diao

Rensch commette fallo. Massa sbaglia e ravvede una sanzione di Wesley: è la seconda, rosso. [...] Svilar smanaccia su Smolcic ma non può nulla sul tap-in di Diego Carlos. [...]

Per la Roma è notte fonda: ora è sesta, dietro Como e Juve. Giovedì, con il Bologna diventa l'ennesima partita della vita.

(Il Messaggero)