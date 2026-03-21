Roma, svegliati è primavera

La Roma si trova davanti a un bivio decisivo, dove non sono più ammessi alibi o margini d’errore. In questo inizio di primavera, la stagione giallorossa riflette un confine sottile tra la rinascita e la caduta definitiva: serve una sterzata immediata per evitare che il sogno Champions, fino a poco tempo fa concreto, svanisca del tutto sotto i colpi di un periodo da incubo.

L’eliminazione dall'Europa League per mano del Bologna ha trasformato i dubbi in una crisi profonda. La squadra appare scarica mentalmente e appesantita dagli infortuni, con una fragilità preoccupante che i numeri confermano: appena due vittorie nelle ultime undici partite ufficiali. (...) Lo stesso Gasperini ha ammesso con amarezza l’esistenza di problemi strutturali legati a un mercato incompleto, che non ha permesso di attuare pienamente i meccanismi offensivi immaginati in estate.

La situazione in classifica è cambiata radicalmente in meno di tre settimane. Se prima la Roma guardava tutti dal terzo posto, oggi si ritrova a inseguire Como e Juventus, pagando a caro prezzo prestazioni opache ed episodi sfavorevoli. (...) Per questo motivo, la sfida contro il Lecce dell'ex Di Francesco assume i contorni di una finale anticipata. Gasperini ha chiesto ai suoi una scossa immediata: non si gioca solo per i tre punti, ma per decidere il destino di un'intera stagione e la tenuta mentale del gruppo. (...)

(corsport)