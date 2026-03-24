Roma show: lo Scudetto è a un passo

Non serve la calcolatrice per affermare che la Roma di Rossettini è a un passo dallo Scudetto dopo il successo in rimonta nel derby e la pareggite che ha coinvolto la concorrenza. Bastano 3 vittorie a Giugliano e compagne per festeggiare il terzo tricolore della storia, alla luce dei 6 punti di vantaggio sull'Inter, la prima inseguitrice. La Juventus? Si è autodistrutta, al punto che Canzi rischia l'esonero. Di più. Il calendario delle giallorosse non sembra così proibitivo da qui alla fine della stagione: mancano le sfide contro Como, Ternana e Genoa in casa e contro Juve e Sassuolo in trasferta. L'Inter, tra l'altro, ha un cammino più complesso dato che deve ancora giocare con Milan, Juve e Lazio. Rossettini ha concesso due giorni di riposo dopo la stracittadina: oggi ripartono gli allenamenti al Giulio Onesti in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia, in agenda domenica contro l'Inter. Si lavora per recuperare Rieke e Pilgrim, mentre è sicuro il rientro di Heatley, tornata alla base dopo la finale di Coppa d'Asia persa con l'Australia.

(corsport)