Roma senza punte: Gasp ha solo Malen. L'ex Venturino si candida per Genova

Malen balla da solo. Del tridente delle meraviglie composto da lui, Dybala e Soulé resterà solamente l'ora di gioco contro il Milan il 25 gennaio. Paulo è finito sotto i ferri e chissà quando tornerà a piena disposizione mentre Matias proverà almeno ad esserci contro il Bologna in coppa. Il peso dell'attacco è nuovamente sulle spalle di Donyell che da quando è arrivato le ha giocate tutte in campionato e ha già realizzato sei gol in sette partite. Alternative davanti non ce ne sono. Vaz è considerato ancora troppo acerbo, Ferguson rischia seriamente l'intervento chirurgico per il problema alla caviglia sinistra e il recupero di Dovbyk è ancora lontano (apri-le). L'olandese più che un'occasione di mercato è diventato una benedizione. E Gasp era stato chiaro: «Con lui avremmo fatto qualche punto in più nel girone d'andata». E senza ombra di dubbio senza di lui i giallorossi ne abrebbero fatti di meno in quello di ritorno. [...]

Sulla trequarti, quindi, al fianco di Pellegrini il ballottaggio è aperto tra Zaragoza e Venturino. Lo spagnolo è leggermente favorito, ma occhio alla sorpresa. Il motivo? L'ex Genoa non è in lista Uefa e non ci sarebbe miglior occasione per provarlo dal primo minuto nella sfida più semplice (almeno sulla carta) delle prossime tre (Genoa, Bologna e Como). Valutazioni in corso anche sulle fasce. Non ci sarà Wesley e il duello è tra Rensch e Tsimikas. Il primo ha strappato applausi contro la Juventus ed è il candidato numero uno per giocare la seconda gara di fila. A destra spazio a Celik. [...]

(Il Messaggero)