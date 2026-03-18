Roma, rebus formazione per Gasp: Celik in dubbio contro il Bologna

C’è soprattutto la situazione legata a Zeki Celik a tenere in apprensione la Roma. Il turco resta in dubbio per il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna, in programma giovedì sera all'Olimpico, e rappresenta al momento la principale incognita per Gian Piero Gasperini. Uscito acciaccato dalla sfida di Como, il difensore ha lavorato a parte anche nella seduta di ieri a Trigoria, insieme a Gianluca Mancini e Manu Koné, tutti impegnati in una gestione individuale a scopo precauzionale. Presente regolarmente in campo El Aynaoui, che si è allenato con i compagni nonostante lo shock dopo il furto subito nella sua abitazione. (...) Dopo la partita di Como, lo stesso Gasp aveva spiegato così le condizioni del giocatore: "È un problema al polpaccio. Per noi è un giocatore che può fare più ruoli. Speriamo che possa recuperare per giovedì". Se non dovesse farcela è pronto Rensch sull'out di destra, con il rientro di Ndicka dalla squalifica insieme a Mancini e Hermoso.

Intanto a Trigoria prosegue il percorso di recupero di Matias Soulé, ancora alle prese con una fastidiosa pubalgia e sicuramente out contro Bologna e Lecce. L'argentino è fuori ormai da un mese e la speranza di Gasperini è di poterlo recuperare dopo la sosta.

(...) Il giudice sportivo ha respinto il ricorso della Roma sul caso Wesley, confermando la squalifica dell'esterno brasiliano. (...) La richiesta non è stata accolta e Wesley salterà dunque la sfida di domenica contro il Lecce.

(La Repubblica)