Roma questione di ritmo

Più che un ruolino di marcia, si tratta di un ritmo intenso, potente e puntuale. Per tenere il passo non c'è altra strada che mettersi a contare. La Roma da inizio campionato macina punti contro le medio-piccole, almeno quelle che la classifica considera tali non tenendo conto di blasone, storia e forza delle rose. Non avere pietà delle potenziali "vittime" è stata fin qui la forza del branco famelico di Gasp. Imporsi sulle squadre che avevano un disperato bisogno di punti è diventato necessario alla luce delle difficoltà - parzialmente risolte nel girone di ritorno - contro le grandi.

L'andamento forte della Roma fa davvero impressione se approfondito tramite la lente dei numeri: su 39 punti a disposizione contro le formazioni che si trovano nella parte destra della graduatoria, quindi dall'11° posto in giù, i giallorossi ne hanno portati a casa 33, frutto di 11 vittorie. [...]

Contro il Genoa di De Rossi, attuale 15ª forza del torneo, c'è la prospettiva di mantenere questo trend per presentarsi al prossimo scontro diretto, Como-Roma di domenica 15 marzo, nella peggiore delle ipotesi con lo stesso distacco dalle inseguitrici, quindi tre lunghezze in più della formazione di Fabregas e quattro di vantaggio sulla Juve di Spalletti.

Se è vero che la qualificazione in Champions si costruisce soprattutto contro le squadre più deboli, la Roma può certamente inseguire il proprio obiettivo ottimisticamente visto lo score di 2,36 punti a gara con queste avversarie. La media scende in picchiata a 1,28 considerando invece le 14 partite disputate contro le compagini che attualmente si trovano in top 10. [...]

In attesa di migliorare questa statistica, è importante non perdere le certezze fin qui accumulate.

(corsport)