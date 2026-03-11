Roma, quel brutto quarto d'ora

Sembra proprio che all'improvviso, senza particolari segnali premonitori, un malessere irrazionale prenda di petto la Roma. La regina dei primi tempi si sta così abituando a passare un brutto quarto d'ora, sempre più spesso l'ultimo delle sue partite. Il gol di Vitinha al Ferraris, e prima ancora quelli di Boga e Gatti nel drammatico finale di Roma-Juve, non hanno solo fatto perdere ai giallorossi i 3 punti che avrebbero fatto avvicinare Gasp allo scontro diretto di Como con tutt'altra tranquillità; quelle reti hanno pure minato delle certezze, manifestando l'incapacità del gruppo di gestire il risultato negli attimi più concitati. La gioventù e l'inesperienza fanno questi scherzi. Prima di queste cinque reti nell'ultimo quarto d'ora c'erano state quelle subite da Parma, Cremonese e Genoa, con il risultato messo in cassaforte. 1 gol di Circati, di Folino e di Ekhator avevano semplicemente sporcato l'inseguimento al record di clean sheet di Svilar. Spaccando la classifica in due emergono due tipi diversi di Roma. Senza quel maledetto quarto d'ora, Gasperini sarebbe addirittura secondo con 55 punti e a -7 dall'Inter capolista. Se oggi c'è chi considera il Milan ancora in corsa per lo scudetto trovandosi alla stessa distanza dai nerazzurri, chissà cosa si direbbe della Roma, che lo scontro diretto deve ancora disputarlo: il potenziale -4 animerebbe notevoli entusiasmi, soprattutto nella Capitale. Viceversa, se contassero solo gli scampoli finali dei match, i giallorossi si troverebbero in guai seri dal basso di un 15º posto con la miseria di 28 punti, poco più su della zona retrocessione. Mentre cerca di aggiustare il difetto dell'arrivo, la Roma non deve commettere l'errore di dimenticarsi come si parte forte. La Lupa ha infatti incassato solo 6 gol nei primi tempi e tutti contro le big Inter, Milan, Napoli (andata e ritorno), Juve e Atalanta. È proprio questa solidità ad averla resa grande.

(corsport)