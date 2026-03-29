Roma, l'emergenza non fa la sosta

Neanche durante la sosta Gasperini trova un po' di serenità. (...) Durante l'amichevole contro la Francia (giocata negli USA), Wesley è uscito a venti minuti dalla fine per un problema alla coscia destra, i primi esami strumentali hanno evidenziato una lesione. (...) Oggi tornerà nella Capitale e svolgerà altri controlli per stabilire il grado. (...) Lo stop può variare dalle due settimane alle quattro a meno che i medici brasiliani non abbiano preso un clamoroso abbaglio. Vederlo in campo con l'Inter è praticamente impossibile e Gasp perde un altro pezzo pregiato. La preoccupazione è tanta poiché senza Wesley la differenza si nota: contro Cagliari e Genoa la Roma ha faticato, non è stata una passeggiata neanche col Lecce. A sinistra dovrebbe rivedersi Tsimikas oppure Rensch, ma ogni decisione è rimandata alla prossima settimana. (...) Nei giorni scorsi la squadra ha lavorato a ranghi ridotti: lavoro specifico per alcuni singoli e un richiamo di preparazione per i pochi presenti a Trigoria. A San Siro non ci sarà Koné, pure lui fuori per una lesione muscolare e si rivedrà solamente il 25 aprile col Bologna. In mezzo pronta la coppia Pisilli-Cristante che torneranno mercoledì, il giorno dopo la sfida tra la Nazionale e a Bosnia. Out anche Dybala (ritorno fissato a maggio), Dovbyk e Ferguson. L'emergenza non abbandona la Roma e la situazione non è delle migliori a differenza dei nerazzurri che ritroveranno Lautaro dopo un mese e mezzo e potranno contare anche su Calhanoglu. Non preoccupano, invece, le condizioni di Hermoso. Si è allenato in questi giorni con una vistosa fasciatura al polpaccio sinistro ma la sua presenza a Pasqua non è in dubbio. Servirà un miracolo o quasi per battere l'Inter come l'anno scorso. In quel caso a decidere la sfida ci pensò Soulé che tra una settimana potrà finalmente tornare ad assaporare il terreno di gioco. (...) Punta alla convocazione, ma prevedere un suo utilizzo dal primo minuto è improbabile. (...) Ma anche a gara in corso è un'arma in più per Gasperini che dal 15 febbraio non ha potuto più contare sul secondo miglior marcatore stagionale. Passi in avanti per Celik. Giovedì non è stato convocato contro la Romania ma ieri si è rivisto in gruppo agli ordini di Montella. Il fastidio al polpaccio destro è superato (gli esami hanno escluso lesioni) e ci sarà col Kosovo, anche lui come gli Azzurri e Ziolkowski (la Polonia sfiderà la Svezia) si gioca il pass per il Mondiale. Capitolo mercato: la Roma ha messo nel mirino Carlos Augusto per rinforzare la fascia sinistra. L'accordo con l'Inter per il rinnovo ancora non c'è e il procuratore Beppe Riso lo ha proposto anche ai giallorossi. In caso di fumata nera per il prolungamento (scadenza 2028) Massara potrebbe tentare l'affondo.

Ma per le trattative c'è ancora tempo.

(Il Messaggero)