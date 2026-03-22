ROMA-LECCE: le probabili formazioni dei quotidiani. Chance dal 1' per Vaz, è ballottaggio aperto tra Rensch e Tsimikas

La Roma deve rialzarsi dopo il periodo di crisi totale a cui si è aggiunta anche una clamorosa eliminazione dall'Europa League per mano del Bologna. Oggi contro il Lecce, gli uomini di Gasperini devono tornare alla vittoria per sfruttare anche il passo falso della Juventus, che ieri sera non è andata oltre l'1-1 contro il Sassuolo.

Di dubbi il tecnico giallorosso ne ha pochi. Davanti a Svilar il terzetto difensivo sarà composto da Mancini, Ndicka ed uno tra Ghilardi ed Hermoso. Sulle fasce, anche se non al meglio, ci sarà Celik, mentre a sinistra è ballottaggio tra Rensch e Tsimikas. In mezzo al campo, sarà Pisilli a sostituire l'infortunato Koné, accanto a lui Cristante. Davanti, infine, Gasp ha varie possibilità ma si andrà ad optare per Pellegrini, Malen e il debutto dal 1' di Robinio Vaz.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi, Celik, Pisilli, Cristante, Rensch, Pellegrini, Vaz, Malen.

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas, Pellegrini, Vaz, Malen.

TUTTOSPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Pisilli, Cristante, Rensch, Pellegrini, El Shaarawy, Malen.

IL MESSAGGERO – Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi, Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas, Pellegrini, Vaz, Malen.

CORRIERE DELLA SERA – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Pisilli, Cristante, Tsimikas, Pellegrini, Vaz, Malen.

IL TEMPO – Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi, Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas, Pellegrini, Vaz, Malen.

IL ROMANISTA – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Pisilli, Cristante, Tsimikas, Pellegrini, Venturino, Malen.