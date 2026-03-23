Roma-Lecce: la moviola dei quotidiani. Più che sufficiente la prova di Sacchi

Direzione nel complesso lineare per Juan Luca Sacchi, con poche sbavature distribuite nell’arco di Roma–Lecce. Corretta la lettura sul gol annullato a Pisilli. Prestazione ordinata e pienamente sufficiente.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

Partita tutto sommato corretta. Al 24′ annullato un gol a Pisilli: fuorigioco netto di Pellegrini sull’imbucata di Malen. Al 63′ manca un giallo a Pellegrini per un intervento da dietro su Banda lanciato in contropiede. Al 77′ giusto il giallo ad Angeliño per il fallo su Danilo Veiga. All’89’ Sacchi ammonisce Danilo Veiga ma la trattenuta su Vaz è leggerissima.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6,5

L’episodio più spinoso riguarda la caduta in area della Roma di Banda: c’è un contatto da dietro di Pisilli, troppo leggero però per portare al rigore. I due sono infatti in velocità e non c’è una vera e propria spinta. Annullato, nel primo tempo, un gol a Pisilli: quando Malen serve Pellegrini, quest’ultimo è oltre il piede destro (che è largo) di Tiago Gabriel. A proposito di fuorigioco, nell’occasione capitata a N’Dicka, ce ne sono addirittura due, quello di Arena al momento del colpo di testa di Hermoso e quello dello stesso ivoriano, oltre la linea del pallone. Perfetto anche il timing. Quattro i cartellini gialli, tutti in 13′: Angeliño in ritardo su Danilo Veiga, Pierotti da dietro su Hermoso, Pisilli fuori tempo su Sala e Danilo Veiga per la trattenuta sul braccio di Vaz.

TUTTOSPORT - VOTO 6,5

Promosso a pieni voti all'interno di una gara abbastanza corretta. Giusto annullare il gol a Pisilli

IL ROMANISTA

Buona prova, senza picchi, di Sacchi all’Olimpico. Nel primo tempo inizia che sembra indispettire gli allenatori, in particolar modo Gasperini, per i tanti falli e “falletti” fischiati. Scorre la gara senza sanzioni disciplinari, unico sussulto il gol annullato a Pisilli al 24’: c’è fuorigioco di Pellegrini sul passaggio filtrante iniziale di Malen. Più vivace anche dal punto di vista arbitrale il secondo tempo. Il metro di Sacchi però cambia leggermente, consente di più e al 16’ Banda spintona Rensch sui cartelloni pubblicitari tra area di rigore e corner sotto la Monte Mario. Non solo Sacchi non fischia ma si scatena quasi una rissa. Incredibile come l’assistente non segnali un fallo del genere. Al 31’ dopo il bentornato in campo all’Olimpico ad Angeliño lo spagnolo commette fallo su Veiga, spende il giallo. Cenno di intesa con Sacchi. Al 40’ Pierotti scoordinato, travolge Hermoso e rimedia anche lui la prima sanzione. A 2 minuti dal 90’ tocca a Pisilli: Sala scappa a centrocampo, Niccolò onnipresente e con tre polmoni stavolta lo raggiunge solo con uno sgambetto. Ancora, a un minuto dal termine altro duello tra Vaz e Veiga, stavolta il francese è bravo a sfruttare un campanile e costringe al fallo il numero 17 del Lecce, ammonito.