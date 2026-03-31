Roma, la tegola Wesley: resterà un mese ai box

LEGGO (D. PETROSELLI) - La Roma perde pezzi in vista della sfida del prossimo weekend contro l'Inter. Non arrivano buone notizie infatti per Wesley: la risonanza magnetica e l'ecografia a cui si è sottoposto il laterale brasiliano, che si era fermato durante la sfida della nazionale verdeoro contro la Francia, hanno confermato i sospetti iniziali. C'è la lesione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro, che vuol dire almeno un mese di stop per il laterale.

Una brutta tegola per Gian Piero Gasperini, che non potrà utilizzare l'unico vero colpo di mercato della scorsa estate, oltre che contro l'Inter, per le partite contro Pisa (10 aprile), Atalanta (18 aprile) e probabilmente anche Bologna (25 aprile), con possibile rientro solo il 3 maggio per la gara contro la Fiorentina.

Insomma un'altra pedina chiave nello scacchiere del tecnico giallorosso, che già il 20 marzo scorso ha perso Manu Koné durante la sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna e che, come Wesley, potrebbe rivedere il campo o contro il Bologna o con la Fiorentina tra un mese.

Roma che, sulle fasce, contro i nerazzurri a San Siro rischia seriamente di partire già in enorme difficoltà. Al posto di Wesley ballottaggio tra Tsimikas, che fin qui ha decisamente reso al di sotto delle aspettative, e Angelino, con lo spagnolo però appena rientrato dopo i seri problemi che lo hanno tenuto fuori da inizio stagione.

Le uniche buone notizie potrebbero arrivare da Soulé, che sta continuando il suo recupero e spera di poter essere già tra i convocati per l'Inter. Mentre accelera Dovbyk: l'ucraino, fermo da gennaio per una lesione alla coscia, sui social ha postato una foto del suo allenamento, ma per sapere le tempistiche di un suo rientro bisognerà aspettare metà aprile.