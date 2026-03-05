Roma, la road map di Gasperini: 5 gare e due vie per la Champions

LEGGO (F. BALZANI) - Cinque partite, quindici giorni e due vie per la Champions. La road map della Roma di Gasperini sta per entrare in quel tratto di strada in cui si determina la stagione. E forse anche il futuro economico del club. Dopo il pareggio amaro con la Juve, infatti, la squadra giallorossa è chiamata a rialzare subito la testa domenica a Marassi dove troverà Daniele De Rossi e un Genoa a caccia di punti salvezza. Prima tappa di un tour de force che proseguirà giovedì prossimo a Bologna nell'andata degli ottavi di Europa League. Poi lo scontro diretto a Como di domenica 15 e subito dopo il ritorno all'Olimpico coi rossoblu che arriva tre giorni prima della sfida interna con il Lecce di un altro ex come Eusebio Di Francesco. Obbligatorio mantenere il vantaggio per il quarto posto e ottenere il pass per i quarti per quella che di fatto è l'unica squadra italiana tra le prime sei in classifica a correre per il doppio obiettivo. A mettere ottimismo nel carburante della macchina di Gasperini, però, c'è anche la storia. Le squadre del tecnico di Grugliasco tendono a concludere in crescendo, con una media gol decisamente alta tra marzo e maggio (1,96 a partita nell'era Atalanta) e un'intensità che spesso mette in difficoltà gli avversari. Un esempio? Nel 2024 arrivò lo storico successo sul Liverpool nei quarti di Europa League e anche l'accelerata decisiva in campionato. L'ostacolo coppe, infatti, per Gasp non è così importante. «Più si gioca, meglio è», è il suo diktat. A patto di non subire infortuni. Anche perché Gasp dovrà ricorrere al turn over. L'aiuto sta per arrivare dall'infermeria. Dybala ieri ha svolto lavoro personalizzato, ma era in programma dopo il giorno di permesso per la nascita della figlia. Oggi, a meno di sorprese, sarà in gruppo per rispondere presente domenica. Discorso diverso per Soulé che continua a sottoporsi alle terapie per la pubalgia e punta a tornare a Bologna la prossima settimana. Ancora out Ferguson che ieri è volato di nuovo a Brighton per sottoporsi a una nuova visita specialistica alla caviglia (possibile l'operazione).