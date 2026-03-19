Roma, la notte dell'Europa. La spinta dell'Olimpico per battere il Bologna

IL TEMPO (L. PES) - Tutto in una notte. Continuare il sogno con ritrovato entusiasmo da sfruttare anche in campionato o rischiare di compromettere in maniera quasi definitiva la stagione. Olimpico pieno (con la presenza di Ryan Friedkin in tribuna) e tifo caldo, Roma-Bologna sarà aggiunta all'elenco delle grandi notti europee, resta da capire se sarà trionfale o meno. Il pareggio dell'andata rende la qualificazione ai quarti con la squadra di Italiano che ormai ha nella coppa l'unico obiettivo stagionale.

Gasp, invece, non ha intenzione di mollare la corsa Champions, ma conosce bene l'importanza e i segreti dell'Europa League. «Questa è una gara da dentro o fuori, che ti dà la possibilità di giocare altre due partite spartiacque. La parola spartiacque non mi piace molto, però rende l'importanza della gara: sei dentro una manifestazione nella quale puoi continuare ad andare avanti oppure uscire, quindi in questo senso è più importante di una partita di campionato, di sicuro. Sono partite diverse dal campionato, ma forse ancora più affascinanti e particolari».

L'Europa è certamente giardino di casa della Roma, che negli ultimi anni si è resa protagonista di grandi campagne, ma anche del tecnico di Grugliasco in questa competizione ha saputo dare il meglio di sé e sa quanto può essere importante la spinta del pubblico. «È sempre stato così, non solo per questa partita. Magari ci sarà qualcosa in più perché è una partita da dentro o fuori, ma il supporto dello stadio è sempre stato un grande valore per la squadra. All'inizio avevamo più difficoltà nelle partite in casa, poi siamo riusciti a trasformare questo aspetto trovando una strada più redditizia nei risultati interni. Era un cruccio iniziale, adesso speriamo di continuare così fino alla fine della stagione».

Il momento dei giallorossi è tutt'altro che positivo. Soltanto due punti nelle ultime tre di campionato e il successo che manca dallo scorso 22 febbraio nella gara casalinga contro la Cremonese. In poche settimane dal sogno dell allungo decisivo per il quarto posto sfumato nella serata amarissima di Roma-Juve, il vantaggio acquisito è sfumato e anche la condizione fisica di molti singoli sembra calata. Ma il tecnico sta dalla parte del gruppo.

«Abbiamo la coscienza a posto: l'impegno della squadra è totale e questo ci garantisce serenità. Tutti vogliamo ottenere il massimo, ma quello che sta facendo la squadra è straordinario. Per me è molto positivo. L'ho detto anche ai giocatori, non per indorare la pillola, ma perché credo davvero che questo gruppo, dall'inizio della stagione, stia dimostrando grande serietà, volontà e applicazione, cercando di fare il massimo. Non credo che la squadra abbia sbagliato atteggiamento, sotto questo aspetto non ho molto da rimproverare. Possiamo non aver giocato bene tutte le partite, questo sì, ma non è solo una questione di aggressività. Ora c'è un'altra partita e vogliamo farla al meglio delle nostre capacità».

Maturità e consapevolezza non mancano, ma stasera la Roma ha bisogno di trovare qualche energia in più dal fondo delle energie rimaste. Ma con la spinta dell'Olimpico si sa, tutto può cambiare. Gasp finora ne ha visto solo degli assaggi. Ma l'Europa è un'altra cosa. Roma è un'altra cosa.