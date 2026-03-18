Roma la certezza è Malen, Gasp gioca la carta Pisilli

Con le certezze Malen e Wesley, la benzina verde Pisilli, i senatori da rilanciare e con tutto l'orgoglio che c'è. Quando ormai ai lati di Roma e Bologna ci sono già le transenne e davanti il rettilineo dell'Europa League, quello dei denti stretti e delle pedalate in apnea, Gian Piero Gasperini vuole giocarsela allo sprint la partita più importante della stagione: con il meglio che ha. Niente calcoli, niente rotazioni, in campo solo chi può rassicurarlo in questo momento critico in cui la Champions dal sesto posto in classifica in campionato (dopo l'amaro ko di Como) sta diventando sempre più un miraggio. (...) Gasp si rivolgerà ancora una volta ai fedelissimi e ai campioni di rendimento, come appunto Malen, puntuale con il gol (7 in 10 presenze) e valore aggiunto della squadra, e Wesley freccia sulla fascia sinistra, appena convocato dal et Ancelotti per le amichevoli pre-Mondiale del Brasile negli Stati Uniti. Certo della spinta dell'ex Flamengo, bravo nell'uno contro uno, il tecnico chiederà a Celik sull'altro corridoio sovrapposizioni allo stesso modo continue. (...) (il Bologna, per dire, dispone di Castro, Bernardeschi, Dallinga, Odgaard, Rowe, Cambiaghi, Dominguez e Orsolini), Gasperini insisterà con Malen per tutto il tempo possibile in partita, con l'unica alternativa Vaz nell'ultimo quarto d'ora magari per evitare al titolare sovraccarichi o potenziali infortuni. Vitamina Sulla trequarti, poi, l'allenatore giallorosso giocherà la carta Pisilli, uomo di spinta e incursioni oltre che raccordo tra centrocampo e Malen. (...) In tribuna, all'Olimpico, peraltro, dovrebbe esserci il ct azzurro Rino Gattuso pronto a convocare Niccolò per i play off mondiali. E cos'è quindi la battaglia col Bologna se non la madre di tutte le occasioni? L'Europa League, del resto, stimola particolarmente Pisilli, se è vero com'è vero che il centrocampista è andato in gol all'esordio con José Mourinho contro lo Sheriff nel dicembre 2023 ed è già con 4 reti e un assist nella competizione.

Esperienza, (...) col rientrante Ndicka in difesa, Gasp lascerà fare il resto a chi conosce bene il mestiere suo e a chi di battaglie in giallorosso ne ha combattute tante. Proprio come gli esperti big Mancini, Cristante e Pellegrini (oltre a El Shaarawy che partirà dalla panchina), chiamati ad uno scatto d'orgoglio dopo un periodo di appannamento. (...) (in totale i quattro senatori hanno collezionato 1.350 presenze così suddivise: Cristante 354, Pellegrini 345, El Sha 341 e Mancini 310). Così il tecnico va a caccia di un successo che possa spazzare via i venti di crisi davanti ai tifosi che giocheranno con il loro sostegno un ruolo importante. (...) Tante dieci sconfitte stagionali in campionato, lo scorso anno furono nove in tutto (era dalla stagione 2012-2013 con Zeman-Andreazzoli che i giallorossi non perdevano un numero così elevato di gare in campionato dopo 29 giornate): ecco perché l'Europa League e il Bologna possono ridare slancio a questa squadra che ha bisogno di ritrovare subito se stessa in una notte per cuori forti.

(gasport)