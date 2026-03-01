Roma-Juve, sfida Champions da 60 milioni

Per il tifoso è un sogno, per il dirigente un bisogno. Stasera tra Roma e Juventus è in palio una fetta enorme della prossima Champions League, un traguardo che vale prestigio sportivo ma soprattutto circa 60 milioni di euro. Per i giallorossi, qualificarsi significherebbe rinegoziare gli accordi con la UEFA ed evitare la cessione di un big come Svilar, Koné o Ndicka. La Roma parte da una posizione di vantaggio, con un +4 in classifica sulla Juve, ma Gasperini non fa calcoli e cerca la prima vittoria stagionale in uno scontro diretto. "Quest'anno per il quarto posto potrebbero servire più di 73 punti", ha avvertito il tecnico, consapevole che Como e Atalanta non molleranno.

(...) La squadra giallorossa è ancora senza Soulé, ma recupera Dybala per la panchina. Spalletti, invece, perde Locatelli per squalifica ma ritrova Bremer e Cambiaso, meditando di riproporre McKennie in attacco.

L'attesa è altissima per una partita che può indirizzare la stagione e, soprattutto, il futuro economico dei due club.