Roma in riserva

IL TEMPO (L. PES) - Con la spia della riserva accesa nel momento clou. La Roma esce con le ossa rotte dalla trasferta di Como, che però è solo la punta dell'iceberg di un mese di marzo da incubo. Tolto il pareggio di Bologna in Europa che tiene aperta la qualificazione ai quarti, i giallorossi dal primo marzo, nefasta serata dalla

rimonta juventina all'Olimpico, hanno raccolto un solo punto in campionato, subendo sette gol e perdendo due gare consecutive tra Genova e Como. Un calo di rendimento che per la prima volta vede la squadra di Gasperini allontanarsi

sensibilmente dalla zona Champions che ora dista tre punti e, dopo il quinto posto in seguito al ko di Udine, ecco quel maledetto sesto posto che torna come una mannaia mentre si riaffaccia il viaggio di coppa da portare avanti. Una costante terribilmente ricorrente negli ultimi anni che sembrava definitivamente scacciata via fino al 78' di Roma-Juve, ma che adesso torna più attuale che mai. Un contraccolpo, quello del pari agguantato da Spalletti nel recupero, probabilmente sottovalutato a Trigoria ma che è stato visibile nelle tre trasferte successive. Rialzarsi è difficile, soprattutto quando oltre all'aspetto psicologico c'è un calo evidente della squadra sul piano fisico e dell'intensità. Una costante di questa stagione per i giallorossi è stata la difficoltà nei match con squadre che alzavano la disputa dal punto di vista del ritmo e dei duelli, ma gli ultimi centottanta minuti del campionato non danno certo segnali di fiducia per il futuro. Tra Ferraris e Sinigaglia, infatti, la Roma non ha mai calciato in porta su azione e, comprendendo la gara del Dall'Ara in Europa sono quattro totali le conclusioni. Dato che si incrocia

nelle stesse partite con i 46 tiri concessi di cui ben 16 nello specchio. E sì che Svilar può sbagliare qualcosa, ma, la difesa concede molto di più. Nel match contro la creatura di Fabregas per il portiere belga è stato un vero e proprio tiro al bersaglio.

Quindici punti nelle prime dieci giornate del girone di ritorno sono la testimonianza di un crollo invernale per Cristante e compagni che sembrano nel momento più complicato dell'anno. La mancanza di alternative e di uomini con cambio di passo in attacco rende il percorso decisamente più complicato. Tra le tante assenze, quasi tutte nel reparto offensivo, e la brillantezza fisica che sembra mancare completamente in alcuni protagonisti ora Gasperini cerca la svolta per la fase finale di una stagione dove l'obiettivo Champions non era stato richiesto, ma il tecnico in primis vorrebbe raggiungere. Solitamente le sue squadre nei due mesi finali della stagione volano, basta vedere i percorsi dell'Atalanta degli ultimi anni. E in questo ora la Roma deve sperare, anche se la garanzia di un cambio passo non c'è. Di certo l'allenatore di Grugliasco è l'ultimo a mollare: finché c'è vita c'è speranza.