Roma in emergenza: Gasp a Genova contro l'ex De Rossi tentato da Venturino

L'ultima volta che la Roma ha giocato nella Genova rossoblu, l'allenatore era De Rossi (esonerato due giorni dopo), oggi seduto sull'altra panchina. (...) Oggi c'è, soprattutto, una squadra — quella di Gasp

— che deve riprendersi dal trauma del 3-3 subito in pieno recupero dalla Juventus una settimana fa. Come aver agguantato la qualificazione Champions e invece risvegliarsi, stamattina, con il Como a pari punti e la Juventus a - 1. "Siamo usciti molto dispiaciuti da quella partita — ha detto il tecnico della Roma — Ma qui ci sono due strade: o si sceglie di parlare delle rimonte subite, oppure delle prestazioni. Dobbiamo approcciare alla partita in maniera forte, ora tutte le sfide diventano determinanti". Perso Dybala per la rottura del menisco (...) l'emergenza in attacco è evidente: possibile esordio da titolare dell'ex Venturino vicino all'intoccabile Malen. Nel Genoa in dubbio Norton-Cuffy, per De Rossi c'è la coppia Colombo-Vitinha in avanti.

