Roma in casa dell'Inter a caccia della finale

IL TEMPO - Obiettivo finale. La Roma all'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano sfida l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (15, Sky): 1-1 all'andata, con le reti di Babajide e Wullaert. In caso di parità di gol segnati nei 180', si giocherebbero due tempi supplementari da 15' ciascuno; in caso di ulteriore parità, la qualificazione verrebbe decisa ai rigori. Le giallorosse, che hanno vinto il trofeo nel 2021 e nel 2024, vanno a caccia della sesta finale consecutiva: "Ci attende un'altra gara durissima, contro una squadra forte che ci sta dando filo da torcere anche in campionato (Roma capolista a +6 dalle nerazzurre, ndr). Teniamo molto a questa competizione, l'andata ci ha dato tanta fiducia e ripartiremo da li. Per come era partita questa stagione - ha spiegato Rossettini alla vigilia - sarebbe un risultato straordinario raggiungere la finale. Ad ogni modo, il percorso fatto da questa squadra è comunque straordinario e lo rimarrà a prescindere". Torna Pilgrim tra le convocate. Alle 18 a Biella l'altra semifinale, Juventus-Fiorentina: si riparte dal 2-0 in favore delle bianconere.