Roma, il tempo di Augusto

Augusto a Roma è quantomeno una prospettiva imperiale. (...) Da gennaio il club giallorosso cerca un terzino sinistro da aggiungere a una batteria composta da calciatori adattati (Wesley e Rensch, nati e cresciuti a destra), quasi sempre indisponibili (tipo Angeliño) o che non hanno rispettato le attese (Tsimikas). Così i radar di Trigoria, che già avevano rintracciato profili come Fortini, Seys e Wolfe, ora sembrano puntare su Carlos Augusto dell'inter, esterno esperto (ha 27 anni), abituato a muoversi con una linea a tre alle spalle e in grado pure di spostarsi dietro all'occorrenza, calciatore che nella sua squadra attuale è chiuso dall'inamovibile Dimarco. Alla Roma un esterno mancino servirebbe come il pane non fosse altro perché Celik, che ora gioca a destra, saluterà il club a parametro zero e riportare Wesley sulla sua corsia naturale eviterebbe di acquistare due titolari in una sessione che punterà soprattutto a rinforzare l'attacco.

Il contratto del brasiliano scade nel 2028 e al momento c'è distanza sul rinnovo. Per l'Inter non è in uscita, ma neppure è incedibile. E la Roma un budget da 15-16 milioni per coprire quel ruolo dovrebbe averlo in cassa, anche se i nerazzurri valuterebbero il calciatore almeno 20. (...) A Milano cercano con insistenza un centrocampista fisico, di rottura e, perché no, anche di gamba. (...) Il romanista Koné sembra essere il preferito. E da qui può nascere l'intreccio con Augusto. Come noto, l'estate passata, l'Inter aveva di fatto acquistato il francese: 35 milioni più bonus erano i termini dell'accordo con la società giallorossa. Che, però, all'ultimo si è tirata indietro. (...) In questa annata, Koné ha confermato tutte le sue doti e in viale Liberazione non hanno spostato il mirino. Scontato, quindi, che se ne tornerà a parlare a campionato finito. Approfittando, peraltro, di una necessità della Roma: quella di mettere insieme un "monte" di plusvalenze per sistemare i propri conti entro il 30 giugno causa paletti Uefa. Inevitabile, quindi, almeno un sacrificio. (...) Prendere in considerazione Koné, uno dei calciatori che ha più mercato insieme a Svilar e NDicka. Già, ma a quale prezzo? Beh, l'Inter non ha intenzione di farsi tirare per il collo. La posta, rispetto ai 35 milioni di qualche mese fa, si può alzare, ma non troppo. (...) Ma con il coinvolgimento di Carlos Augusto, magari, potrebbe risultare più semplice arrivare a dama. In ogni caso, tecnicamente, l'operazione andrebbe divisa in due affari distinti. Con il passaggio di Manu in nerazzurro da definire prima del 30 giugno e il trasferimento di Carlos Augusto nella Capitale da perfezionare a luglio.

(corsport)