Roma, ecco il nuovo sponsor. Konè recuperato per Como

Un nuovo sponsor di maglia per accompagnare la Roma verso l'anno più simboleggiante della sua storia: il 2027, quello del centenario, che segnerà l'inizio dei lavori per il nuovo stadio di Pietralata. Il club giallorosso ieri ha presentato la partnership con Eurobet.live: tre anni di contratto per complessivi 50 milioni di euro (bonus inclusi). Un accordo importante dal punto di vista finanziario per le casse di Trigoria e i conti da presentare all'UEFA il prossimo 30 giugno. (...) "Per la Roma, l'operazione si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del brand. Sarà un anno storico e siamo lieti di avere questo partner con cui già stiamo sviluppando progetti per il 2027. Noi come società siamo dentro un percorso e stiamo pianificando attività per i tifosi, per i dipendenti e per la città", ha sottolineato Michael Gandler, direttore commerciale del club. All'evento era presente tutta la squadra che poi e tornata a Trigoria per preparare la trasferta di domenica a Como. (...) Recuperato Kone, lasciato precauzionalmente a riposo in Europa League. (...)

(La Repubblica)