ROMA-BOLOGNA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pisilli dal 1', sfida El Shaarawy-Zaragoza per affiancare Malen

Sfida da dentro o fuori allo Stadio Olimpico questa sera (ore 21) tra Roma e Bologna. Qualche dubbio di formazione ancora da sciogliere per Gian Piero Gasperini, con Mancini, Koné e Celik che non sono ancora al 100% nonostante si siano allenati in gruppo. Zero dubbi tra i pali con Svilar sicuro di scendere in campo, in difesa molto dipenderà dalle condizioni di Mancini, con Ndicka ed Hermoso sicuri di una maglia.

Sulla fascia ci sarà Wesley, squalificato in campionato, con Pisilli al centro del campo. Le altre due maglie dipenderanno da Celik e Koné, con Rensch ed El Aynaoui che scalpitano. In avanti pronto Cristante alle spalle del tandem composto da El Shaarawy, favorito su Zaragoza, e Malen.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante; El Shaarawy, Malen.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, El Shaarawy; Malen.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante, El Shaarawy; Malen.

IL CORRIERE DELLA SERA - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante; El Shaarawy, Malen.

IL TEMPO - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante; El Shaarawy, Malen.