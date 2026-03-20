Roma-Bologna: la moviola dei quotidiani. Positiva la prova di Kovacs

Una gara più che positiva per l'arbitro Kovacs in Roma-Bologna. Corretti entrambi i rigori assegnati, e il mancato fischio su Vaz nel finale. Prestazione più che sufficiente.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6,5

Sul gol Rowe si libera di Mancini con una strattonata, per l'arbitro è normale situazione di gioco. Ndicka pareggia appoggiandosi su Vitik. Corretto non fischiare. Rigore Bologna: EI Shaarawy tocca la coscia di Zortea che cade. Il contatto c'è. Rigore Roma: ancora un contatto di coscia (e sbracciata) tra Freuler e Vaz. Giusto il penalty. Mano di Freuler, movimento congruo il Recupero: contatto Vaz-Lucumi, ma è il romanista a commettere fallo

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6,5

Sotto gli occhi di Webb, boss della PGMOL inglese (chissà, poteva partecipare ai lavori in Figc ieri pomeriggio) e ieri osservatore Uefa, dirige bene Istvan Kovacs, gara che presenta subito una particolarità: il quarto uomo era il fratello Szabolcs, tre anni più piccolo (38 anni contro 41), internazionale dal 2025. Chiude con 9 cartellini gialli (inventato quello per Celik. APP c'è un contrasto fra Mancini e Rowe, il difensore giallorosso finisce a terra, i due partono tenendosi entrambi, poi la spinta di Rowe è a favore di corsa. Anche sulla rete dell'1-1 c'è una trattenuta di Mancini su Vitik, ma non è funzionale. N'Dicka, che segna, salta pulito. L'arbitro ha valutato entrambi i contatti di gioco. Molto bravo Zortea a mettersi davanti a El Shaarawy che lo tocca con la gamba (ginocchio) sinistro dietro la gamba destra. Chiaro contrasto da dietro di Freuler su Robinio Vaz sulla gamba sinistra: Kovacs sicuro su entrambi. Quattro situazioni in area del Bologna: nella stessa azione Freuler tocca con il petto, poi tira Pisilli e Pobega ha il destro al corpo (con le mani dietro la schiena). Tiro di Cristante, braccio di Freuler al corpo. Robinio Vaz cade tallonato da Lucumí: nulla.

TUTTOSPORT - VOTO 6,5

Lascia giocare quando è giusto farlo. Meglio del permissivo Jablonski del Dall'Ara. Manca però qualche giallo.

IL ROMANISTA

Cerca di alzare la soglia tecnica ma finisce per fischiare tanto e talvolta a casaccio Istvan Kovacs in Roma-Bologna. Il ricordo di Tirana è ormai svanito per i romanisti. Il resto è cronaca: al 13’ Lucumi entra duro su Malen a metà campo, siamo ai limiti per il cartellino giallo, ma Kovacs si limita al richiamo verbale. Al 23’ il gol dello 0-1 del Bologna: Rowe contrasta sulla trequarti Mancini che lamenta una trattenuta, semmai lieve. Lo scambio con Castro è fatale prima del tiro a rete dell’inglese. Due minuti dopo bello spunto di Malen che fa ammonire Vitik. Non succede un granché fino all’inizio del recupero quando Bernardeschi sul vertice destro dell’area romanista serve Zortea che sposta e anticipa El Shaarawy in marcatura. Il Faraone si fa superare e poi il contrasto è ai limite, poche proteste: è rigore per i rossoblù. Nella ripresa rimedia subito il cartellino Celik dopo 8 minuti per un fallo su Pobega. Al 22’ altro episodio nell’area sotto la Sud, stessa zolla di Elsha-Zortea ma stavolta è Vaz a scappare a Freuler che lo stende. Rigore netto. Al 25’ Malen scappa a Zortea e lo costringe al giallo. A un quarto d’ora dal 90’ Vaz fa ammonire Lucumi andando via verso l’esterno. A 4’ dal termine rimedia una sanzione Gasperini per una vistosa protesta per i tanti fischi di Kovacs. Nei supplementari succede poco o niente, il direttore di gara continua a accontentare un po’ a destra e un po’ a sinistra, ma soprattutto i rossoblù. Al 3’ del secondo tempo supplementare un sussulto: Freuler viene ammonito mentre Pellegrini gli sfugge. Al 10’ tocca a Ferguson il cartellino, stavolta è Wesley a farlo ammonire. Inesistente il fallo di Cristante da cui nasce l’azione del gol decisivo del Bologna. Nel finale contrasto in area su Robinio Vaz, ma Kovacs fa proseguire e il Var tace. Nel convulso finale ammoniti anche Italiano e Mancini per battibecchi.