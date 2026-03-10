Roma-Bologna: 3000 tifosi felsinei all'Olimpico

Venticinquemila spettatori giovedì al Dall'Ara e circa 3 mila bolognesi il 19 marzo a

Roma. Dati parziali, che però raccontano di una febbre Roma che contagia. Partiamo da gara uno. Giovedì al Dall'Ara al momento dovrebbero essere 25 mila le presenze garantite. Il condizionale è d'obbligo perché il Bologna solo oggi comunicherà un aggiornamento del dato. Ma la notizia vera è un'altra. Nonostante il contraccolpo del ko col Verona ieri, al via della prevendita dei circa 3.500 biglietti di settore ospiti dell'Olimpico per la gara di ritorno del 19 marzo, i tifosi rossoblù hanno fatto incetta di tagliandi. In tarda serata i biglietti venduti sfioravano quota 3mila. Ergo ne restano circa cinquecento che dovrebbero esaurirsi in giornata.

(Il Resto del Carlino)