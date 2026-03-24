Roma a nervi tesi

IL TEMPO (L. PES) - Alta tensione. La vittoria contro il Lecce non basta a riportare il sereno a Trigoria. Il clima resta tutt'altro che disteso in attesa di nuovi sviluppi. Le posizioni sono chiare e distanti: da una parte c'è Gasperini, che domenica nella pancia dell'Olimpico ha scelto la via del silenzio per evitare di alzare i toni dopo il rapido confronto con dirigenza e proprietà andato in scena venerdì scorso, che resta impaziente. Oltre ai temi della gestione delle sessioni di mercato del passato e della sfera medica, quello che preme all'allenatore è la pianificazione del futuro. Nonostante la mancata richiesta di tornare in Champions al primo anno, in una corsa che comunque vede la Roma ancora capace di giocarsi le sue carte, il tecnico ritiene inadeguata gran parte della rosa attuale soprattutto per lottare per le prime posizioni. E il numero di giocator da inserire in estate, dopo che in tanti saluteranno per la fine del contratto, preoccupa parecchio Gasp. L'esigenza, ormai sempre meno nascosta, del piemontese è quella di avere un incontro più dettagliato e approfondito rispetto a quello andato in scena dopo il ko europeo col Bologna, dove Ryan Friedkin ha ribadito a tutte le parti in causa di restare concentrati sulla corsa al quarto posto senza lasciare spazio a toni esasperati. L'ex Atalanta, dal canto suo, cerca rassicurazioni su obiettivi e strategie da perseguire, ritenendo non sufficienti gli sforzi profusi finora. Dall'altra parte la proprietà resta compatta sul piano triennale. Al di là di qualche atteggiamento sopra le righe, soprattutto durante la finestra di mercato invernale, i Friedkin non hanno mai pensato a una separazione con Gasp. Così come la posizione di Massara, ad oggi, non sembra in bilico anche grazie alla presenza di Ranieri, che da qualche tempo ormai, invece, non ha più la sintonia iniziale con l'allenatore che lui stesso ha scelto. Il futuro è argomento centrale anche per la presidenza, che però non vuole perdere di vista il focus sul finale di stagione. Posizioni che sembrano distanti in un clima di tensione che non accenna ad affievolirsi. E adesso? I prossimi giorni potrebbero essere quelli giusti

per sedersi attorno a un tavolo cercando una via comune per proseguire insieme. Che la rosa non avesse tutte le caratteristiche più adatte al tecnico era noto già dall'inizio. Così come gli errori che da entrambe le parti sono stati commessi come sempre accade a chi deve prendere scelte in un senso o nell'altro. Fondamentale sarà il ruolo della proprietà, e del senior advisor Ranieri che di questa formazione è il "garante", che eviterà in tutti i modi di lasciar naufragare un progetto, di fatto, appena nato. Pur con la consapevolezza di aver agito anche oltre i limiti delle proprie possibilità. Ma la forza di una società si misura anche dalla capacità di mantenere unite anime che viaggiano a velocità diverse. Anche perché l'obiettivo, almeno quello, sembra comune: tornare grandi.