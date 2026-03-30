Roma, a Milano è ancora emergenza: Wesley, Soulè e Hermoso in dubbio

LEGGO (D. PETROSELLI) - La sosta per le Nazionali ancora deve terminare ma la Roma non vede già l'ora che lo sia. Infatti, come spesso è capitato negli ultimi anni, gli impegni internazionali hanno lasciato il segno nella rosa giallorossa. Contro l'Inter domenica prossima una sfida che dirà tanto non solo sulla lotta Scudetto dei nerazzurri, che si vedono pressati da Napoli e Milan, ma anche per quella Champions, che vede la squadra di Gian Piero Gasperini dietro al Como di tre lunghezze, a braccetto con la Juve dell'ex Luciano Spalletti. Per la partita di San Siro possibile il rientro di Matias Soulé, alle prese con la pubalgia che ancora non gli da tregua. Dall'altra però riecco gli infortuni, a partire da quello di Konè, al quale si è aggiunto però nelle ultime ore quello di Wesley con il Brasile, che ha riportato una sospetta lesione alla coscia destra, che sarà valutata in queste ore. Possibile per l'esterno uno stop abbastanza lungo, con Gasperini che spera di riaverlo almeno per le partite contro Atalanta o Bologna, che potrebbero essere chiave per la corsa al quarto posto. E dietro la situazione per la Roma non è così rosea: infatti Hermoso, da poco rientrato, si sta allenando ormai da giorni con una vistosa fasciatura sul polpaccio sinistro, segno che la situazione è piuttosto delicata. E anche Celik con la Turchia non sembra al meglio. Il rischio è che Gasp per l'Inter sia di nuovo in emergenza totale, proprio nel momento clou.