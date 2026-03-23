Riscatto giallorosso, il futuro è Robinio Vaz: "Voglio crescere qui"

Il futuro è già qui. E porta il calcio nel suo nome. Robinio Vaz è la ventata d'aria fresca che spazza via i problemi di una Roma intorpidita e anestetizzata dalla cacciata dall'Europa: Lecce battuto 1-0 all'Olimpico e sogno Champions rianimato (adesso i giallorossi sono a -3 dal Como, quarto). (...) Dopo un primo tempo modalità camomilla, subito dentro Vaz, l'ingrediente mancante per sbloccare la serata. Tutto merito del baby francese (19 anni), entrato come una furia. Robinio spacca la partita - e la porta di Falcone - con la fame di un teenager che vuole dimostrare tutto e subito. Lo fa e sorride: "Il gol sotto la curva sud? Uno spettacolo emozionante". Ma niente arroganza: "Voglio aiutare la squadra, crescere qui, rimanere". La presunzione, del resto, non e di casa. Figlio di un papà operaio - che vive di calcio, tanto da chiamare il figlio come il fenomeno brasiliano Robinho - Vaz cresce giocando per le strade di Parigi, nelle banlieue della periferia della capitale francese: (...) altezza (185 cm), fisico, voglia di fare. In Francia lo hanno paragonato a Victor Osimhen. Ma lui dice: "Zidane il mio idolo". (...) Nel giro di poche ore ha fatto capire a Gasperini quanto vale. "Deve ancora crescere", raccontava sempre l'allenatore. "Per arrivare in alto, servono giocatori di spessore". Poi ancora:

"Su di lui pesa l'investimento molto alto e quindi ci si aspettano grandi cose". Detto fatto. Eccole, le grandi cose. Una partita dopo l'altra. Per l'ex Marsiglia, il direttore sportivo Frederic Massara nel mercato invernale ha messo sul tavolo 30 milioni (25 di parte fissa più altri 5 di bonus). (...) Vaz però la pressione non la sente mica. Lo dicono i numeri di una carriera sprint: nel 2024 valeva 200 mila euro (versati dal Marsiglia nelle casse del Sochaux). Valore lievitato del 14900 per cento nel giro di pochi mesi. Perché su di lui avevano messo gli occhi tutti: Lione, Psg e non solo. Merito pure di Roberto De Zerbi, che a Marsiglia lo ha lanciato: "Voglio che tutti facciano come lui: ha bruciato l'erba quando è subentrato". Infuocato Vaz, la sua luce attrae le big d'Europa, che inseguono. Vince la Roma, lo sprint del mercato. E ora se lo gode. "Un talento di grande prospettiva, conteso da molte squadre, dalla Premier League alle tedesche, ma alla fine ce lo siamo assicurati noi. Avrà il tempo di crescere e migliorare vicino ai nostri campioni", lo aveva incensato Claudio Ranieri, senior advisor del club, ragionando in prospettiva. Ma Vaz, di aspettare, non aveva più voglia.

(La Repubblica)