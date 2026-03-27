Rinascita Malen a suon di gol

IL TEMPO (L. PES) - L'uomo dei gol prepara lo sprint finale. Se la Roma può ancora coltivare speranze Champions, tanto passa dai piedi di Malen. L'olandese arrivato a gennaio ha già segnato sette gol in dieci partite di campionato più uno in Europa League, e il futuro per lui è pronto a tingersi ancora di giallorosso. Gasperini non ha mai avuto dubbi sin da prima del suo esordio a Torino, facendo riferimento anche alla Nazionale con la quale stasera Donyell scenderà in campo nell'amichevole contro la Norvegia e dalla quale la punta ex Dortmund ha parlato. "Il trasferimento alla Roma? Ne ho parlato preventivamente con Koeman e, fortunatamente, ha approvato il mio trasferimento. In questo momento mi sento un buon attaccante e mi sento in forma. Il merito è anche del mio club: alla Roma attacchiamo molto ed esercitiamo molta pressione sugli avversari". Parole al miele del numero quattordici che, anche qualora la Roma non dovesse raggiungere almeno l'Europa League, verrà riscattato in ogni caso per 25 milioni. Manca infatti soltanto la

clausola legata al piazzamento affinché scatti l'obbligo di acquisto a titolo definitivo. Sì perché Malen ha già giocato il 50% delle partite con presenze da almeno 35 minuti avendo collezionato dieci presenze sulle diciotto gare totali da tesserato con la Roma (ne mancano infatti solo otto alla fine) più le due di coppa. Una certezza assoluta per Gasp che ora ha l'arduo compito di trovare i partner migliori per il suo centravanti. Finora, infatti, nelle dieci gare di campionato giocate, tra i vari moduli, di fatto la Roma ha cambiato per otto volte il tridente d'attacco con Pellegrini praticamente sempre in campo e a rotazione l'impiego di Dybala, Soulé, Pisilli, Venturino, Zaragoza ed El Shaarawy.

Mentre Robinio Vaz, al momento, resta un'alternativa anche perché il giovane francese resta l'unico vero ricambio nel ruolo con il rientro di Dovbyk che potrebbe avvenire solo nelle ultimissime giornate dopo la lunghissima assenza e l'intervento chirurgico. Il tecnico spera nell'ultimo sprint di Malen ora che i punti pesano e i gol possono trascinare squadre agli obiettivi. L'arrivo dell'olandese ha stravolto in positivo l'attacco giallorosso anche se il rendimento della squadra, paradossalmente è sceso. Da San Siro inizia l'ultima e cruciale fase della stagione con i giallorossi chiamati a ripartire dopo un marzo complicato. Oltre ai gol di Malen anche Soulé si prepara a tornare. Ieri lavoro programmato di gestione per l'argentino che dovrà riacquistare la forma migliore dopo oltre un mese di stop. Certamente la sua qualità, abbinata all'efficacia di Malen, può davvero essere la svolta finale.