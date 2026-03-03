Rensch sostituirà Wesley a Genova

La corsa della Roma verso il prossimo impegno passa anche da un'assenza pesante. Contro il Genoa, domenica a Marassi, Wesley non ci sarà. L'esterno brasiliano è stato squalificato dopo l'ammonizione rimediata nel match contro la Juve. (...) A Marassi toccherà Rensch, pronto a raccogliere reredità sulla fascia destra. L'olandese arriva da una prova molto convincente proprio contro la Juventus: attenzione difensiva, personalità e spinta continua, senza mai andare in affanno. Una prestazione che ha convinto lo staff e acceso le sue ambizioni. (...)

(corsport)