Primavera: giallorossi ko col Parma ma rimangono in testa

IL TEMPO (EDO. INN.) - In una stagione piena di soddisfazioni la Roma di Guidi incappa in un incidente di percorso: al Tre Fontane passa il Parma 1-0 suscitando tutto il rammarico del tecnico. In una partita equilibrata e povera di emozioni, ma in cui i crociati dimostrano maggiore attenzione tattica e mentale, la Roma si fa infilare all'83' da Plicco.

Il primo posto è sempre nelle mani dei capitolini a 51 punti, ma ora il Parma è ad una sola lunghezza. Il modo in cui è maturata la sconfitta non convince il tecnico Guidi che intervistato dal club dopo il fischio finale ha chiesto ai suoi di migliorare un aspetto in particolare: «Noi continuiamo a fare buone prestazioni e partite equilibrate, ma dobbiamo aumentare il nostro livello di maturità e gestire ogni situazione con maggiore attenzione».

Guidi, espulso ieri, ci ha tenuto ha concludere chiarendo l'episodio legato ad una rimessa dal fondo pur rispettando la decisone arbitrale. Lunedì prossimo è in programma un altro big match con Fiorentina-Roma alle 18.