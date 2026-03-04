Primavera, a Frosinone per tenere il primo posto. Il 19 marzo al consiglio di stato

In apnea. Dopo aver ritrovato il primo posto in campionato battendo domenica il Milan, la baby Roma sfiderà oggi il Frosinone (...), ore 14, diretta su

Sportitalia. (...) Forse ci sarà anche Arena In attacco, l'attaccante rivelazione che è stato promosso da Gasperini in prima squadra nelle ultime settimane. Il ragazzo sta crescendo con i grandi, ma gli servono anche minuti in gare ufficiali. Se Arena non si unirà ai compagni, è probabile la conferma come boa centrale di Morucci, a segno anche contro il Milan. "Quando riesci a fare anche i risultati, oltre alle prestazioni, la squadra acquisisce consapevolezza e autostima. Sotto questo punto di vista stiamo bene. Dobbiamo giocare a distanza di 72 ore su un campo difficile, contro una squadra di grande fisicità, di fronte a ragazzi di valore come Colley e Gori. Il Frosinone non sbaglierà atteggiamento perché si deve salvare, per noi invece è una prova di maturità", ha detto Guidi alla vigilia, confermando tra l'altro che ci sarà qualche rotazione. Della Rocca e Di Nunzio, quindi, potrebbero tornare nell'undici di partenza.

La linea d tracciata, e non cambia. Il romanista che vive nella Capitale - e nella sua provincia - non potrà seguire la squadra neppure in Europa. La trasferta degli ottavi di finale contro il Bologna, in programma il 12 marzo 2026 allo stadio Dall'Ara, sarà ancora una volta off limits. (...) La conferma è arrivata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: per l'incontro di Bologna resta in vigore il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi residenti nella Provincia di Roma, come stabilito dal Decreto del Ministro dell'Interno del 20 gennaio 2026. Attenzione, è stato intanto fissato al 19 marzo l'appello al Consiglio di Stato proprio contro il divieto di trasferta.

