Pisilli o Vaz: l'ultimo nodo da sciogliere. Malen cerca il gol contro il tabù trasferta

Como, Bologna e Lecce. La Roma in sette giorni si gioca una buona parte di stagione. Gasperini continua ad insistere sul fatto che la volata Champions si deciderà nel finale ma un ko oggi complicherebbe, e non poco, la corsa all'Europa che conta. "Dobbiamo rimanere quarti prima della sosta", aveva detto il tecnico la settimana scorsa. (...) L'insostituibile Malen guida ancora l'attacco. Al Dall'Ara e stato il migliore in campo anche senza aver segnato, con lui Pellegrini. Servirà tutta la loro qualità per invertire il trend in trasferta: nelle precedenti dieci partite lontano dall'Olimpico sono state solamente tre le vittorie, l'ultima a Torino quasi due mesi fa. Da dicembre in poi solamente Genoa, Cremonese, Pisa e Lecce hanno fatto peggio. Cammino al contrario rispetto al girone d'andata nel quale erano arrivate quattro vittorIe di fila nelle prime giornate. Gli ultimi dubbi di formazione Gasperini li scioglierà in mattinata. Scalpita Robinio Vaz che a Bologna è entrato nel secondo tempo col piglio giusto ed ha contribuito a far cambiare volto alla squadra. (...) (l'alternativa potrebbe essere Venturino) e con lui in campo il numero sette giocherebbe sulla trequarti. Con il francese la staffetta a centrocampo sarà tra Pisilli (stanco dalle fatiche di Coppa) e Koné. (...) Il piano 'B', invece, è quello che porta alla coppia d'attacco composta da Malen e Pellegrini con Bryan alle loro spalle. Pronti ad entrare dalla panchina Zaragoza, El Shaarawy e Venturino. (...) Ancora out Soulé che punta al rientro dopo la pausa per le nazionali o al massimo per il Lecce. In difesa peserà e non poco l'assenza di Ndicka per squalifica. Dubbi anche sul pacchetto arretrato: Gasp vuole far riprendere il ritmo gara ad Hermoso in vista di giovedì. Se non dovesse farcela lo spagnolo spazio a Celik nei tre dietro con Mancini e Ghilardi. Wesley e Tsimikas sulle fasce. In caso contrario il brasiliano a sinistra e il greco fuori. A proposito di terzini: clamorosa decisione del Cesena (ottavo in Serie B) che ha affidato la panchina all'ex Roma Ashley Cole. Prenderà il posto di Mignani.

(Il Messaggero)