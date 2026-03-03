Pisilli, la notte della maturità e Gasp lo incorona: "Strepitoso"

La Juventus cercava ossigeno. Cambio di gioco, palla alta a per scavalcare il centrocampo, con l'idea di spostare la Roma da un lato all'altro e aprire il campo. Due volte la traiettoria è stata la stessa. Con lo stesso finale. Niccolò Pisilli ha letto il passaggio prima che partisse davvero. Ha preso posizione e si è staccato da terra. Stop di petto in volo, controllo pulito, possesso riconquistato. Dettagli che non entrano nei riassunti della partita. Ma spiegano più di molte altre cose dove sia arrivato oggi Pisilli. Contro la Juventus non ha soltanto servito l'assist per Wesley. Ha raccolto cinque salvataggi, sette intercetti, dieci duelli vinti. Numeri importanti, da titolare (attualmente) inamovibile di una squadra che punta con decisione la Champions. (...) E nel 2026, quando ha trovato continuità, complice le assenze di El Aynaoui e Koné, ha cambiato passo: tredici presenze consecutive, sette da titolare condite da 4 gol e 2 assist. La doppietta contro lo Stoccarda ha acceso i riflettori sul nuovo Pisilli. Ma la maturità non è nei gol. È nelle letture. È nel decidere di aggredire un cambio campo invece di aspettare che la palla scenda e l'avversario la controlli. Pisilli non è solamente il centrocampista che strappa l'applauso con un gesto tecnico. Sta diventando quello che tiene corta la squadra, che accorcia le distanze, che intercetta linee di passaggio. (...) Dopo altri talenti cresciuti in casa e poi partiti, Pisilli rappresenta una continuità che la Roma vuole difendere. Il futuro è stato scritto sul rinnovo di contratto fino al 2029, ma per lui conta soprattutto il presente. (...)

(La Repubblica)