Pisilli corona il sogno azzurro «Mondiale e Champions? Firmo subito»

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - È cambiato tutto nel giro di novanta giorni. A gennaio, complice il poco minutaggio, sembrava destinato a lasciare la sua Roma. Tre mesi più tardi, Pisilli è diventato uno dei punti fermi della squadra di Gasperini. Lavoro quotidiano e sacrificio che hanno permesso al centrocampista classe 2004 di ritrovare anche la Nazionale.

Era il 10 ottobre 2024 quando l'ex commissario tecnico Spalletti lo fece esordire - prima e unica presenza in azzurro - con il Belgio, nella sfida di Nations League, all'Olimpico. Le prestazioni degli ultimi mesi hanno convinto Gattuso a puntare su di lui in un momento delicato per l'Italia, che per l'ennesima volta si gioca il tutto per tutto. E pensare che Pisilli non aveva compiuto neanche dieci anni l'ultima volta che la nazionale italiana partecipò ai Mondiali (2014). «È una grande emozione e un motivo di orgoglio per me tornare in Nazionale - ha affermato il centrocampista giallorosso ai microfoni di RAI Sport - Siamo un gruppo molto forte e nel mio ruolo ci sono tutti giocatori veramente forti. Ho sempre guardato Barella o Tonali, quando è esploso al Milan, e ora ho una grande occasione per poter imparare da loro».

Ha saputo aspettare il suo momento. Mai una parola fuori posto nella prima parte di stagione in cui ha visto poco il campo: «Quando si cambia un allenatore ci sta che ci si metta un po' di più a recepire le idee che porta. Nel corso della stagione è importante farsi trovare pronto quando vieni chiamato in causa. Sono contento di avere più minuti e mi auguro di continuare così». Gasperini, comunque, ha sempre riconosciuto il potenziale del ragazzo e prima della gara con lo Stoccarda è arriva anche un'importante investitura: «Pisilli è il prototipo perfetto. Arriva dal settore giovanile e la sua esperienza deve farla qui. Deve diventare forte qui».

E mentre con la Roma trovava poco spazio, Pisilli ha avuto modo di mostrare quel potenziale con l'Under 21, segnando diverse reti e costituendo uno dei pilastri della nazionale guidata da Baldini. Una crescita esponenziale che, adesso, gli permette di ricoprire più ruoli: «Giocare più avanti o più indietro cambia poco per me. Ogni volta che scendo in campo cerco di dare il massimo ed eseguire le richieste del mister». Duttilità, impegno, gol e recuperi. Un mix che ha portato il giovane centrocampista ad essere inamovibile nella Roma di Gasp. E si esprime anche come un veterano: «Dobbiamo avere la serenità di chi sa che con il 100% dell'impegno può raggiungere l'obiettivo, ma anche la consapevolezza che ci stiamo giocando qualcosa di importante». Gli obiettivi di fine stagione sono chiari:

«Firmerei per l'Italia al Mondiale e la Roma in Champions». Avrà tempo per decidere se fare il giornalista dopo il calcio. Quel che è certo, invece, è che il meglio sul campo deve ancora venire.