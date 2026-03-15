Pietralata fase 2: gli scavi archeologici

Dopo il via libera definitivo arrivato dall'Assemblea Capitolina al progetto di fattibilità tecnico-economica e alla pubblica utilità per il nuovo stadio della Roma a Pietralata, si apre la fase più operativa e delicata del percorso. Adesso gli scavi archeologici. (...) Successivamente si potrà convocare la Conferenza dei Servizi decisoria. (...) L'obiettivo è di posare la prima pietra entro il 2027, anno simbolo che coinciderà con Il centenario della fondazione della Roma. Il nuovo impianto sarà un'arena moderna da 60.605 posti totali, con una Curva Sud da circa 23.000 spettatori che si candida a diventare una delle più imponenti d'Europa. L'investimento complessivo supererà Il miliardo di euro.

(corsport)