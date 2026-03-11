Pietralata e lo stadio, i residenti già si dividono tra chi sogna gli affari e chi teme: "Sarà un caos"

[...] La cosa certa è che lo stadio, adesso, tutti lo aspettano, seppure con animo diverso. I consiglieri comunali sugli scranni in Aula Giulio Cesare, dove il progetto planerà dopodomani per una sorta di conferma dell'interesse pubblico a blindare politicamente l'opera in vista dell'ultima curva davvero pericolosa, i 180 giorni di analisi al microscopio della Conferenza dei servizi decisoria. Quindi, i Friedkin, sono inevitabilmente in attesa di celebrare la posa del primo mattone sul quale è stabile la soglia di 1,3 miliardi di euro. Ma è soprattutto Pietralata a trattenere il respiro per la nascita dello Stadio della Roma. Perché mentre i vigilantes sorvegliano le entrate del cantiere, spesso visitate dai vandali, e le gru si occupano di portare avanti i carotaggi per gli approfondimenti archeologici, tutto il quartiere ha già iniziato a cambiare la sua prospettiva, sia in positivo che in negativo. [...] Del resto c'è chi vede affari d'oro all'orizzonte, come i commercianti di zona abituati a tirare a campare in questo pezzo di città da sempre nella doppia morsa di degrado e traffico: "Qua ci speriamo, 60 mila persone tutte insieme sono una bella novità per chi, come noi, vive dei propri incassi. Ci sono dei pro ma anche dei contro, s'intende. E spero che in Comune pensino anche a noi del quartiere, perché qui le strade si allagano sempre e c'è un grande problema di parcheggi: dicono che ne vogliono farne uno da 10 mila stalli allo stadio, ma le altre 50 mila persone poi dove la parcheggiano la macchina?". E poi c'è chi non deve fare affari, ma solo continuare a vivere in un quartiere che promette di trasformarsi in maniera profonda e radicale. Non ancora sicuro se positiva, però.

"Le vie che affacciano su Monti Tiburtini sono un disastro quotidiano: siamo condannati a restare in macchina per ore. Ma come possono fare uno stadio davanti a un ospedale? Sarà il caos".

(corsera)