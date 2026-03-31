Pellegrini, non è finita: Lorenzo ha 8 partite per la conferma. La Roma ci pensa

Se non è il momento migliore della sua stagione, ci siamo sicuramente vicini. Perché nell'ultimo mese prima della sosta Lorenzo Pellegrini ha piazzato i due gol europei al Bologna e ben tre assist (sempre al Bologna, oltre a quelli per Cristante contro la

Cremonese e a Ndicka con la Juventus). [...]

Che poi Lollo abbia il contratto in scadenza, questo è un dettaglio di non poco conto, che può anche influenzare il suo rendimento (e la sua serenità) in campo. Anche perché nella testa il pensiero lui ovviamente ce l'ha e non potrebbe che essere così. [...] Ora vuole godersi al massimo queste otto partite che mancano da qui alla fine del campionato. Che, sulla carta, potrebbero anche essere le ultime della sua storia giallorossa, lui che la Roma ce l'ha tatuata sul cuore. Con la speranza, ovviamente, che qualcosa possa cambiare da qui al 30 giugno, data di scadenza dell'accordo in essere.

Del resto, dei quattro giocatori in scadenza (gli altri sono Dybala, Celik ed El Shaarawy) Pellegrini è l'unico che potrebbe avere qualche possibilità di restare.

Perché la sua volontà è quella e perché dopo nove anni (dal ritorno del 2017) Lorenzo vorrebbe avere la possibilità di andare anche oltre. E in questo l'ex capitano giallorosso (la fascia quest'anno l'ha persa prima a favore di El Shaarawy e poi di Cristante, in base ai nuovi criteri stabiliti da Gasperini) ha trovato un nobile alleato proprio in Gasp. Che lo ha valorizzato facendolo giocare spesso e volentieri e che ha fatto sapere alla società che gradirebbe averlo ancora con sé il prossimo anno. [...]

E allora in queste otto partite potrebbe esserci all'orizzonte anche un futuro nuovo.

Qualche chiacchierata tra la Roma e l'entourage del giocatore c'è già stata e all'interno di queste si è parlato anche dell'eventuale possibile rinnovo. Che, in caso, dovrebbe arrivare a cifre sensibilmente inferiori rispetto a quelle attuali. [...] L'unica possibilità per Pellegrini di poter restare è quella di accettare un nuovo ingaggio intorno al 2/2,5 milioni. [...]

È chiaro che uno come lui a parametro zero faccia gola a molti. Ed infatti alla finestra ci sono la Juventus (dove Spalletti lo stima), il Napoli (con Conte che lo aveva cercato anche due anni fa) e l'Inter, squadra che ha degli ottimi rapporti con il suo agente. Anche se, a conti fatti, il sogno di Pellegrini è quello di continuare ancora a Roma E chissà che non si possa davvero realizzare…

(gasport)