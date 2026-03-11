Como, Paz e Baturina insieme. Perrone, c'è ottimismo

La partita contro la Roma, se non è la sfida dell'anno ci si avvicina molto. Lo stadio

Sinigaglia va verso il tutto esaurito per un incrocio decisamente storico, diventato cruciale per i destini del Como. Il pubblico biancoblù attende con ansia la gara e vive con grande fibrillazione l'attesa per una sfida che potrebbe proiettare definitivamente la squadra di Cesc Fabregas verso il traguardo di un posto in Champions League, obiettivo davvero difficile da ipotizzare fino a qualche mese fa per un club che mai nella sua ultracentenaria storia ha disputato una delle maggiori

Coppe continentali. Grande curiosità sulle scelte di formazione di Fabregas, sia nei nomi che nel modulo. Schieramento che stavolta potrebbe però essere diverso, le scelte in attacco sono molteplici, in tutti i ruoli. Paz e Baturina potrebbero essere in campo insieme, mentre si attendono notizie sulle condizioni di Diao, che veniva annunciato come possibile titolare già sabato scorso a Cagliari ma ha dato poi forfait, non comparendo neppure in panchina. L'attaccante senegalese dovrebbe comunque essere a disposizione. Si attendono anche notizie su Perrone, metronomo e ispiratore indispensabile del centrocampo di Fabregas, uscito anzitempo sabato per un problema a una coscia. Anche per lui c è ottimismo.

(gasport)