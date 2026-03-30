Paolo Verdone e lo scherzo del padre Carlo: "Al telefono finse una chiamata con l'agente di Totti"

CORSERA - Paolo Verdone, figlio del noto attore Carlo Verdone, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati ha svelato un divertente scherzo a tinte romaniste con suo padre (in collaborazione con lo sceneggiatore Pasquale Plastino) che finse una chiamata con l'agente di Francesco Totti. Ecco le sue parole: "Mio padre era famoso per gli scherzi. Ne fece uno anche a me. A 10 anni giocavo a calcio nel Valle Aurelia. Davanti a papà feci una doppietta. In casa siamo romanisti. La mattina dopo, una persona al telefono sosteneva di essere l’agente di Totti, di avermi visto giocare e di volermi convocare a Trigoria per un provino. Ma la voce era dello sceneggiatore di papà, Pasquale Plastino. Poi prese la cornetta papà, ‘Paolo è uno scherzo, sono io!’. Rimasi di sasso. Mi chiese scusa, ma restai offeso. Lo perdonai solo quando mi portò a conoscere Totti per davvero".