Otto romanisti senza futuro: la situazione

Un terzo della rosa è in bilico. Lo dicono l numeri: 8 calciatori si stanno avvicinando alla fine della stagione senza certezze in vista della prossima. Pellegrini, El Shaarawy, Dybala e Celik sono in scadenza, altri quattro sono in prestito con le rispettive conferme in bilico se non già messe da parte, e parliamo di Venturino, Zaragoza, Ferguson e Tsimikas. Il greco e l'irlandese sono approdati a Trigoria con la formula del trasferimento temporaneo: su Evan la Roma avrebbe un diritto da 35 milioni che non eserciterà e anche Kostas ha le ore giallorosse contate. (...) Venturino e Zaragoza, due dei quattro acquisti offensivi di gennaio, non stanno rispettando le attese: il primo ha un diritto di riscatto paria 7 milioni [più agevole), per Il secondo ne servono invece 13,5 ma una clausola lo confermerebbe automaticamente In caso di qualificazione europea; il club di Friedkin, in qualsiasi caso, ha mantenuto viva una exit strategy e pagando una penale da 500 mila euro farebbe crollare ogni condizione. (...) Qualche discorso per Il rinnovo è stato fatto con il turco, ma alla richiesta di uno stipendio da 4 più bonus ogni dialogo si è Interrotto. Il club sembra Infatti intenzionato a dare una sforbiciata agli

ingaggi per favorire nuovi Investimenti. Gli otto senza futuro rendono Gasp inquieto: non gli era mal capitato in carriera di lavorare con un gruppo così provvisorio.

(corpsort)