Operazione Nostalgia: sabato all'Eur l'evento con Totti

Sale l'attesa per il primo raduno indoor di "Operazione Nostalgia", che sabato prossimo infiammerà il Palazzo dello Sport dell'Eur. L'evento, che celebra il decennale del progetto, si avvia verso il tutto esaurito, con pochissimi biglietti ancora disponibili per il terzo anello. La manifestazione cambierà pelle proponendo un triangolare di calcio a 5. A guidare la selezione dell'Italia ci sarà l'ex capitano giallorosso Francesco Totti, che giocherà insieme ad Alessandro Nesta. (...) Le altre formazioni saranno capitanate da icone del calcio mondiale come Zvonimir Boban (Europa) e Javier Zanetti (Resto del Mondo).

(...) Alla presentazione ufficiale del raduno, oltre ai fondatori e alle istituzioni locali, hanno partecipato diversi volti noti del passato romanista, tra cui Stefano Fiore, David Pizarro e Max Tonetto, storico sostenitore dell'iniziativa. In palio per i vincitori ci sarà un trofeo speciale realizzato interamente in mattoncini Lego.

(corsport)