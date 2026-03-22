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Olimpico: l'amico tradito

22/03/2026 alle 08:54.
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Sogno. Miraggio. Illusione. Obiettivo. Speranza. Si può scegliere di accostare il sostantivo che si vuole, alla Champions League. In fondo vanno bene tutti, pure se apparentemente sa di contraddizione. Ma una contraddizione perenne, del resto, è questa stagione della Roma. Con dentro tutto e il contrario di tutto. Con l'esaltazione fino alle 22.15 dell'1 marzo e la depressione di queste ore. E proprio a questo punto si ritrova Gasperini. Al bivio. Può essere un bivio, una partita in casa con il Lecce? La risposta è sì. Perché se un senso ce l'ha ancora, questo 2025-26, dipende dai tre punti di oggi. Se arrivano, c'è ancora vita sul pianeta Trigoria. Altrimenti, le otto partite successive diventano le prove generali della prossima stagione. E invece giusto ieri è appena iniziata la primavera. La Roma di oggi ha un paio di compiti da assolvere. Il primo: fare pace con lo stadio Olimpico, con i propri tifosi, quelli che carichi di delusione alla fine della partita con il Bologna hanno fischiato i giocatori. E il sentimento naturale, dopo una serata carica di passione. Poi, la Roma deve rispondere alla chiamata della proprietà. Due giorni fa Ryan Friedkin ha chiesto a Gasperini di ritrovare la compattezza necessaria per non mollare il traguardo Champions, che è considerato un obiettivo ancora alla portata. Da quel che accadrà da qui alla fine del campionato, dipenderà anche la Roma della prossima stagione.
Cambieranno i giudizi, evidentemente, che ruoteranno non solo sul traguardo effettivamente centrato o no, ma anche sulle modalità di gestione dei prossimi impegni. Nessuno in società ha mai pensato che la Roma avesse l'obbligo di arrivare entro i primi quattro posti. Ma lottare fino in fondo per riuscirci, quello si. Ecco, oggi contro Le il Lecce c'è l'esame numero uno. Un esame di riparazione, può essere definito così. E chissà che alla fine lo studente non diventi migliore. Stando alla quota Champions citata qualche settimana fa da Gasperini, ovvero i 71-72 punti, La Roma avrebbe bisogno di 7 vittorie nelle ultime 9 partite. Si torna ai sostantivi di cui sopra, vanno bene tutti. Ma oggi conta solo oggi. Conta cancellare quei fischi di delusione.

(corsera)