Oggi voto in aula. Astensione da FdI, emendamenti dalla Lega

L'appuntamento è questa mattina, dalle 10, in Aula Giulio Cesare. Va al voto la delibera che conferma il pubblico interesse allo stadio della Roma dopo la certificazione degli uffici che la società giallorossa nel progetto definitivo ha rispettato tutte le prescrizioni emanate. leri, conferenza stampa del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia che si dichiara «non contrario» al nuovo stadio di Pietralata ma che sulla delibera si asterrà a causa di «carenze, in particolare sul tema della mobilità». Dalla Lega, invece, arrivano due ordini del giorno: «Lo Stadio è un'opera importante e deve essere realizzato», dicono ma chiedono di controllare le opere di mobilità. [...]

La delibera, in realtà, è praticamente blindata: si tratta di una mera presa d'atto che l'Aula fa del lavoro di certificazione compiuto dagli uffici. Difficile (non impossibile, però), pertanto, che il testo possa subire modifiche rilevanti.

Dopo l'approvazione del testo, l'iter in Campidoglio sarà stato completato. Non appena la Roma terminerà i sondaggi archeologici in corso, l'intero faldone sarà esaminato in conferenza di servizi decisoria che esaminerà nel merito le proposte progettuali (e potrà anche chiedere modifiche e integrazioni). La norma prevede che sia la Regione Lazio a gestire tecnicamente la conferenza di servizi ma è tutt'altro che remota la possibilita che questa venga avocata dal Commissario Stadio Uefa Euro 2032, Massimo Sessa.

(Il Messaggero)