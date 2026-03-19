Oggi si discute il ricorso per le trasferte

IL ROMANISTA (G. FASAN) - I tifosi giallorossi sperano. Oggi sarà discusso al Consiglio di Stato il ricorso dei legali di Utr e Airc sul divieto di trasferta per i residenti nella Capitale fino alla fine della stagione. Una decisione quella del ministro dell'Interno che ha lasciato grandi perplessità anche da un punto di vista legale. Tanto che il primo dispositivo, che vietava di viaggiare per seguire la Roma sul territorio nazionale ai residenti dell'intera regione, era stato messo in discussione già dal Tar che aveva "riaperto" ai residenti nelle altre province, lasciando la "punizione" per tutti anche se per responsabilità di pochi ai soli romani.

Ora la speranza è quella di riavere la possibilità di andare in trasferta per le ultime della stagione, a partire da Inter-Roma, Bologna, Parma e Verona. [...]