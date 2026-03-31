Oggi ripresa. Angeliño può sperare

A San Siro con Angeliño. Al momento è solo una suggestione, ma Gasperini qualche ragionamento in questa direzione sta cominciando a farlo. Con l'infortunio di Wesley, infatti, la Roma dovrà trovare un calciatore per la fascia sinistra, dove Tsimikas non è mai stato in prima fila, Rensch ha giocato da adattato e Angeliño è sempre rimasto a guardare a causa del problemi di salute che lo hanno messo fuori gioco da ottobre a marzo. In questo lungo periodo di inattività lo spagnolo si è allenato per tanto tempo da solo, poi ha ritrovato pian piano gruppo, ma complessivamente i minuti in campo sono stati appena 22, 15 dei quali contro il Lecce prima della sosta (altri 7 tra Celtic a dicembre e Panathinaikos a fine gennaio).

Oggi, alla ripresa dopo tre giorni di riposo, Gasp non dovrà valutare soltanto le condizioni di Soulé e Hermoso, [...] ma anche quelle di Angeliño che se darà garanzie nei cinque allenamenti che mancano all'appuntamento con l'Inter potrebbe anche candidarsi per giocare a Pasqua. Sarebbe un ritorno dal 1' in grande stile, proprio nel momento di maggior bisogno.

(Corsport)