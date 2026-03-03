Obiettivo Champions e sogno mondiale: Pisilli sempre più su

Sognando la Champions, Marco Tardelli e la Nazionale. Dovesse dover dare un volto alla Roma "Made in Italy" che lotta per l'Europa che conta, i tifosi della Roma indicherebbero senza esitare quello di Niccolò Pisilli: giovane, pulito, affamato, umile, ma anche sfrontato. È il centrocampista romano l'uomo al centro del villaggio giallorosso al momento, il futuro già pronto anche per la nazionale del ct Rino Gattuso, azzurrabile com'è per il Mondiale. (...) In due mesi, per Pisilli, è cambiato tutto. E contro la Juve domenica sera si è chiuso un cerchio per il mediano. Un anno e mezzo fa contro i bianco-neri aveva esordito in Serie A grazie a Daniele De Rossi, l'altro ieri è stato il migliore in campo sotto gli occhi di Luciano Spalletti che lo aveva fatto esordire con l'Italia il 10 ottobre 2024 contro il Belgio in Nations League. Un partitone, quello di Nicolò: 95% precisione passaggi, 1 assist per il gol del momentaneo 1-0 di Wesley, 13 recuperi palla e 5 chiusure difensive. Una crescita esponenziale in questo 2026, iniziata quasi per caso dopo aver iniziato la stagione per lo più in panchina. Poi, in coincidenza con la partenza per la Coppa d'Africa di Neil El Aynaoui e l'infortunio di Manu Koné, il boom accompagnato da una lunga sfilza di complimenti. Prima della gara di Lecce del 6 gennaio, pensate, non aveva mai giocato dal primo minuto in campionato, quindi lo ha fatto per 5 volte su 9 gare, "tolto dal mercato" da Gasp che in lui ha detto di intravedere il Cristante e il Koné del futuro. (...) Il suo sogno, manco a dirlo, resta quello di poter vincere al più presto qualcosa in maglia giallorossa. Emulando così i miti dell'infanzia come Francesco Torti e lo stesso De Rossi. Ma anche quel Lorenzo Pellegrini che dovrebbe far spazio in futuro proprio alla voglia di emergere di Niccolò ormai irrinunciabile per Gasp.

(gasport)