Nuovo stop per Koné: salta la sfida di Lecce. Oggi gli esami per valutare la gravità

Il caso Manu Koné. All'andata con il Bologna (...) era finito in tribuna. Tornato a Roma il giorno dopo, sulla sua gestione c'era stato un dissidio tra Gasperini e lo staff medico. Il tecnico voleva utilizzarlo nel match con il Como ma i dottori frenavano. L'allenatore l'ha avuta vinta e lo ha mandato in campo: non una buona prestazione quella del francese. Per il ritorno con il Bologna era in bilico, rischiato la sua partita è durata meno di venti minuti per un problema muscolare. (...) Con ogni probabilità salterà la gara di domenica contro il Lecce e sfrutterà la sosta per le nazionali per recuperare. Da vedere se riuscirà a rientrare a Pasqua nella sfida con l'Inter.

(corsera)