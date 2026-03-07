Nuova trequarti per il Genoa Pronti Zaragoza e Venturino

Dybala non c'è, anzi non ci sarà a lungo. E Soulé è ancora alle prese con la pubalgia. Gasperini contro il Genoa è di nuovo con gli uomini contati in attacco, ma punta sulla voglia di riscatto (in tutti i sensi) di due uomini che ora si contendono il posto della Joya.

E che puntano proprio nell'acquisto a titolo definitivo da parte della Roma a fine stagione. A Genova sarà ballottaggio tra Bryan Zaragoza e Lorenzo Venturino sulla trequarti. leri Gasp li ha alternati al fianco di Pellegrini e alle spalle di Malen. Lo spagnolo sembra in vantaggio, ma Venturino conosce bene Marassi e Il Genoa. La terza via porta a Pisilli che, però, dovrebbe agire al fianco di uno tra Cristante e Koné. [...]

(gasport)