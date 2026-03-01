Notte Champions

IL TEMPO (L. PES) - Tutto in una notte. Se non è un match point, poco ci manca. Almeno per tagliare fuori la Juve dalla corsa. Stasera all'Olimpico (fischio d'inizio ore 20.45, diretta Dazn) la Roma ospita i bianconeri di Spalletti a caccia dell'allungo decisivo per un posto Champions, Como e Atalanta permettendo. Con un successo, infatti, la squadra di Gasperini si porterebbe a +7 dai rivali e a +5 dai lariani, con l'Atalanta, invece, impegnata nel pomeriggio a Reggio Emilia in casa del Sassuolo. Gasperini ha recuperato praticamente soltanto un Dybala a mezzo servizio ma conosce bene l'importanza dell'appuntamento. Entrambe proveranno a giocare per un solo risultato, quindi per vincere la partita. È chiaro che magari ci manca la vittoria contro una di queste squadre che sono così vicine, così attaccate a noi, ma non dobbiamo pensare a questo. Dobbiamo pensare all'interpretazione della gara, perché a livello interiore e di squadra questo tipo di partite viaggia molto spesso sul filo dell'equilibrio. A volte sono dettagli impalpabili quelli che poi spostano il risultato. La crescita mostrata negli ultimi confronti diretti ha permesso ai giallorossi di allungare sulle inseguitrici, ma per il piemontese è questo il momento decisivo per accelerare. «Siamo andati un po' a tratti, con qualche vittoria e qualche sconfitta. Adesso entriamo in una fase in cui è importante dare continuità, cercare di fare dei filotti di vittorie. In questo periodo si può strappare e staccarsi in classifica, ed è quello che dobbiamo cercare di fare. Quota Champions? Generalmente bisogna sempre superare i 70 punti, 72 o 73».

Non c'è nessuna strada da scegliere: parola di Gasp. L'Europa non deve distrarre dall'obiettivo quarto posto, ma allo stesso tempo va onorata. «È difficile fare una previsione del genere. In questo momento dobbiamo restare dentro a tutto. Tre mesi sembrano pochi ma sono tanti. Dobbiamo cercare di essere competitivi in campionato, raggiungere il massimo possibile e restare dentro all'Europa League. Quando arriveranno le partite decisive, sia per il campionato sia per l'Europa, bisognerà farsi trovare pronti e posizionarsi nel modo migliore possibile. Ci sono tante variabili: pensi di recuperare dei giocatori e invocare i porti, ci sono le difficoltà sia in campionato che in Europa».

Di calcoli il tecnico di Grugliasco non ha intenzione di farne. Pur senza forza offensiva, la sua Roma vorrà aggredire la partita approfittando del momento difficile e della stanchezza della Juve che soltanto mercoledì ha giocato 120 minuti (di cui 75 in dieci contro undici) col Galatasaray in Champions con la grande rimonta svanita ai supplementari. Mai negli ultimi anni c'era stata un'occasione così ghiotta per la Roma, che non ha ancora mai vinto uno scontro diretto e mai ha battuto Spalletti da avversario dopo l'addio. Gli ingredienti ci sono, ora tocca al campo.