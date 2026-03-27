Nostalgia Kessié: la Juve c'è

Il Presidente potrebbe tornare presto in Italia. Nostalgia canaglia per Frank Kessie, è proprio il caso di dirlo. Il mediano ivoriano è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e finora ha temporeggiato dinanzi al pressing dell'Al Ahli, di cui è anche capitano, che sta facendo di tutto per blindarlo. Tanto da avergli già offerto un rinnovo biennale con stipendio in doppia cifra. (...) Il Presidente, come era stato soprannominato il mediano ai tempi in cui militava nel Milan, appare infatti intrigato e affascinato dalla possibilità di tornare a giocare in Italia a partire dall'estate. (...) Nei mesi scorsi c'era stato un tentativo della Fiorentina che potrebbe tornare alla carica, anche se nelle aspettative di Kessiè la Viola non sembra allettare più di tanto. L'ex Barça vuole un top club e strizza l'occhio alla Signora. La Juventus, infatti, è sulle sue tracce da mesi come testimonia l'incontro torinese di fine gennaio tra il suo agente George Atangana e la dirigenza bianconera. Contatti che sono tra l'altro proseguiti nelle ultime settimane, con la Juve sempre vigile sul fronte che porta al classe 1996. (...) Kessiè, infatti, è un vecchio pallino di Luciano Spalletti, che aveva sfiorato la possibilità di allenarlo già un paio di volte durante la sua carriera. Per la precisione quando allenava la Roma e il centrocampista si era appena messo in luce nell'Atalanta e soprattutto nell'estate 2019, quando Milan e Inter avevamo abbozzato lo scambio tra Matias Vecino e lo stesso Kessiè. Affare poi saltato ma che comunque evidenzia come Spalletti gradisse avere alle proprie dipendenze il calciatore originario di Ouragahio. Lavori in corso. Al netto del fatto che l'attuale stipendio di Kessiè (14 milioni) appare totalmente fuori budget; mentre sarebbe percorribile l'opzione di un contratto biennale (con possibile opzione per una terza stagione legata a presenze e rendimento del giocatore) da 5 milioni annui più bonus. (...) Nel frattempo, infatti, pure altre big nostrane seguono con grande interesse l'evolversi della vicenda. Alla Roma ad esempio c'è il mentore Gian Piero Gasperini, che ha lanciato e fatto esplodere Kessiè a Bergamo. (...) Potrebbe rappresentare una soluzione intrigante in caso di cessione di Manu Konè. Situazione da seguire con attenzione. Così come la pista che potrebbe condurre all'Inter. Piero Ausilio, infatti, lo voleva portare già in passato in nerazzurro e a inizio febbraio ha incontrato Atangana. (...) Anche se al momento la Signora sembra essere la società nostrana più calda. Campionato in corso permettendo. La qualificazione alla prossima Champions League, infatti, potrebbe rappresentare una discriminante decisiva. Un motivo in più per Yildiz e compagni per non steccare l'obiettivo quarto posto. Centrare questo traguardo, infatti, sarebbe vitale per rendere positiva questa annata, ma soprattutto garantire alla Juventus un futuro roseo. In tutti i sensi. Kessiè compreso.

(Tuttosport)