Non soltanto il Toro: Martin piace anche alla Roma

Sul giornale di ieri si narrava dell'interesse del Torino per Aaron Martin, 28enne terzino sinistro di spinta del Genoa, produttore di sgroppate, azioni e assist dalla corsia mancina (13 gol originati nell'ultimo anno e mezzo), già sondato da Gianluca Petrachi durante l'ultima finestra di mercato: a gennaio, quando però il Genoa chiedeva non meno di 5 milioni per cederlo: e il dt decise a quel punto di cambiare obiettivo, per ragioni economiche, prendendo Obrador in prestito dal Benfica. [...]

E in scadenza, a Genova ha chiesto un aumento di stipendio, ma il club rossoblù finora non lo ha mai accontentato. Il Genoa vanta un diritto unilaterale di rinnovo sino al 2027, ma applicarlo contro la volontà del giocatore non sarebbe ovviamente la soluzione migliore. A meno di non cederlo in estate, evitando cioè che vada via a parametro zero. E a quel punto si parla di possibili offerte tra 2 e 3 milioni, sul mercato. Inoltre Martin gode e continuerà a godere del decreto crescita: tassazione ridotta, il suo milione netto di ingaggio attuale pesa sul Genoa "solo" 1,4 milioni lordi, non 2 come sarebbe senza l'agevolazione fiscale.

Resta da vedere, in tale scenario, se il club rossoblù riuscirà ancora a trovare un accordo con lo spagnolo per il rinnovo. E, il tale ottica, adesso si scopre un ulteriore aspetto che potrebbe condizionare il suo futuro: a gennaio non solo il Torino, ma anche la Roma aveva effettuato dei sondaggi per Martin. E allora non ci stupiremmo se Petrachi, nel prossimo futuro, dovesse studiare da lontano anche le mosse del club giallorosso.

(Tuttosport)